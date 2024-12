I rossoneri secondo alcune indiscrezioni avrebbero deciso se tentare o meno di acquistare il canadese che non rinnoverà il contratto col Lille.

Nel fervore del mercato di gennaio, in cui le strategie e le mosse per rafforzare le rose si intensificano, il Milan sembra avere le idee chiare sulle proprie priorità.

Mentre alcuni club accelerano le operazioni per aggiudicarsi preziosi talenti, i rossoneri stanno definendo i contorni di una strategia che privilegia rinforzi in specifiche zone di campo.

Gli obiettivi

A chiarire l’intenzione del Milan di puntare su un rafforzamento mirato sono le parole di Fonseca, che sottolineano la carenza attuale nel reparto difensivo e la volontà di trovare un degno sostituto di Fofana. L’obiettivo è quello di garantire una maggiore solidità alla squadra, che si trova a dover coprire delle lacune significative con soli quattro difensori centrali al momento disponibili. Il rientro di Ismael Bennacer, che dovrebbe tornare a lavorare a Milanello la settimana prossima, potrebbe offrire un’alternativa valida nel centrocampo, nonostante le incertezze legate alle sue condizioni fisiche che potrebbero comunque spingere il club a valutare nuovi acquisti per quella zona di campo.

La situazione in attacco

Nonostante le difficoltà nel concretizzare le azioni offensive, il Milan si affida fermamente ad Alvaro Morata, il cui apporto non si è tradotto in una prolificità sotto porta ma che rimane centrale nel progetto tecnico della squadra. La fiducia riposta nello spagnolo e il ruolo di Tammy Abraham, arrivato in prestito dalla Roma, delineano il quadro attuale dell’attacco milanista. A questo si aggiunge la posizione di Luka Jovic, attualmente considerato ai margini del progetto tecnico e recentemente sottoposto a un intervento chirurgico, che potrebbe portare alla sua cessione.

Alvaro Morata

La decisione

Per questi motivi, secondo Milan Live, il nome di Jonathan David, attaccante del Lille, non sarebbe un obiettivo concreto del Milan. Nonostante le voci che anche in passato hanno accostato il giocatore canadese ai rossoneri, al momento non sembra esserci un interesse tangibile da parte del club. Il tutto nonostante l’attaccante quasi sicuramente sarà uno svincolato a giugno 2025. Inter e Juventus rimangono quindi in lizza per il talento canadese, lasciando il Milan fuori dalla corsa, almeno per il momento.

Leggi l’articolo completo La decisione del Milan sull’acquisto di Jonathan David, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG