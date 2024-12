Il terzino spagnolo nella passata stagione vedeva molto più la Prima Squadra che ora.

L’avventura di Alex Jimenez tra le fila del Milan sembra avvicinarsi a una svolta inaspettata. Arrivato nell’estate del 2023 con la speranza di lasciare un’impronta significativa nel calcio italiano, il giovane talento spagnolo ha incontrato numerose difficoltà, che lo hanno portato a riflettere profondamente sul suo futuro professionale.

Nonostante le grandi aspettative, la sua esperienza in Serie A è stata breve e fugace, lo spagnolo ora riflette.

Arrivo promettente

Acquistato in prestito con diritto di riscatto da un grande club come il Real Madrid, Jimenez rappresentava un investimento importante per i rossoneri, che dopo un anno hanno deciso di sborsare 5 milioni di euro per assicurarselo definitivamente. Veniva considerato il vice ideale di Theo Hernandez, ma le cose non sono andate come previsto.

Difficoltà

Il terzino, pur arrivando con grandi aspettative, si è ritrovato ai margini della Prima Squadra, superato nelle gerarchie da giocatori come Filippo Terracciano. Ad oggi, il giocatore milita nel Milan Futuro in Serie C e sembra lontano dal poter rivendicare un posto tra i titolari sotto la guida di Paulo Fonseca.

Filippo Terracciano

Le opzioni di mercato per Jimenez

Nonostante le difficoltà incontrate in Italia, il futuro di Jimenez rimane aperto a diverse possibilità. Il giocatore, nato nel 2005, ha firmato con il Milan un contratto valido fino al 2028, con opzione per un ulteriore anno. Come riporta Milan Zone, di fronte a questa situazione, il Milan sta valutando la possibilità di cederlo in prestito, mostrando apertura anche verso una possibile cessione definitiva.

Leggi l’articolo completo Le riflessioni di Alex Jimenez: colpo di scena all’orizzonte?, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG