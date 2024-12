I rossoneri vincono e convincono contro i toscani; l’analisi del Corriere dello Sport sottolinea i meriti dell’allenatore portoghese.

Il Milan si rilancia in campionato con una prestazione che segna un punto di svolta.

La vittoria per 3-0 contro l’Empoli non è stata solo un trionfo in termini di risultato, ma ha rappresentato una dimostrazione di forza e coesione di squadra che non si era ancora vista in questa stagione.

Soddisfazione non totale

Nonostante il risultato finale di 3-0, Fonseca ha evidenziato come la squadra avesse il potenziale per ampliare ulteriormente il margine di vittoria, indicando al contempo spazi di miglioramento: “Abbiamo vinto 3-0 ma avevamo la possibilità di fare 6-7 gol e dobbiamo migliorare questo. Ma ovviamente sono molto soddisfatto della squadra“.

Solidità difensiva

Una delle note più liete della serata è stata la conferma della solidità difensiva del Milan, che ha registrato il secondo clean sheet consecutivo, questa volta lasciando il portiere Mike Maignan praticamente inoperoso. Questo è il risultato di un’ottima prestazione dell’intero reparto difensivo, che ha saputo neutralizzare le offensive dell’Empoli impedendogli di creare occasioni pericolose. Paulo Fonseca ha lodato il suo reparto arretrato per la capacità di trasmettere sicurezza all’intera squadra, enfatizzando in particolare il contributo di Matteo Gabbia, il quale si sta affermando come una colonna portante della difesa rossonera.

Yunus Musah

La formula vincente

Il Milan ha evidenziato un miglioramento significativo nel proprio gioco, rivelando una maggiore efficacia quando inserisce un centrocampista in più (Musah) nella propria formazione. Tale modifica tattica, apprezzata e confermata dallo stesso allenatore Paulo Fonseca, ha permesso ai rossoneri di dominare l’incontro, creando numerose occasioni da gol senza soffrire praticamente mai dietro.

