Theo Hernandez, a detta di molti, avrebbe già detto siì al Bayern Monaco. L’indiscrezione però non trova conferme.

Si prospetta un mercato rovente, lunghe giornate estive e temperature ben oltre i 30°. Sarà così in modo particolare quello del Milan, tra nuovi acquisti e questioni interne da sistemare, su tutte i rinnovi di Maignan e Theo che, senza il prolungamento contrattuale con i rossoneri, saranno oggetto di indiscrezioni e, cosa peggiore, di tentazioni estere molto ghiotte. Nelle ultime ore è circolata, dalla Spagna, l’indiscrezione riguardante il sì dato da Theo al Bayern Monaco ad un ipotetico trasferimento in Baviera. Ma è davvero così?

Theo Hernandez

Priorità al Milan

Secondo quanto evidenziato da Calciomercato.com la verità sarebbe molto diversa rispetto alla narrazione delle ultime ore. Le conferme in merito al presunto sì di Theo al Bayern Monaco non si trovano, anzi. Il francese avrebbe posto in cima ai propri pensieri il Milan, dando priorità alla negoziazione del nuovo contratto con i rossoneri. L’incontro tra le parti – aggiunge Calciomercato.com – è fissato al termine della stagione.

Il futuro di Theo

Il contratto di Theo ha scadenza 30 giugno 2026, una data che obbliga il Milan ad attente riflessioni in merito. Continuare insieme senza il rinnovo potrebbe essere una scelta pericolosa, l’incubo parametro zero diventerebbe uno spauracchio troppo ingombrante. Occorre quindi sederci a un tavolo e trovare un accordo. La volontà del francese di ascoltare prima di tutto e tutti l’offerta del Milan è la miglior base possibile per intavolare una trattativa che, per ovvie ragioni, dovrà vedere al rialzo, e non di poco, la parte economica. Per trattenerlo a Milano occorrerà verisimilmente allinearlo ai parametri economici di Leao, per intenderci alzare dagli attuali 4 milioni a 7, bonus compresi, il suo stipendio in rossonero.

L’articolo Milan, Theo ha davvero detto sì al Bayern Monaco? La verità è che… proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG