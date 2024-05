Aldo Savi, Financial & Administrative Director del Milan, sarebbe stato licenziato in tronco. Franco Ordine ha svelato la ragione.

L’inchiesta sul Milan, per appurare la verità in merito alla proprietà rossonera prosegue, sotto traccia e nel silenzio generale. La società rossonera ha espresso con fermezza la volontà di partecipare attivamente in merito ai temi dell’indagine, professandosi innocente e scevra da ogni comportamento non conforme alle regole. Nel frattempo però sono stati iscritti nel registro degli indagati sia Furlani che Gazidis. A distanza di quasi due mesi dall’apertura ufficiale delle indagini, emergono dettagli davvero rilevanti. A far luce sui fatto è stato Franco Ordine, sulle colonne de Il Giornale.

Franco Ordine

Aldo Savi licenziato in tronco

Franco Ordine, giornalista vicino alle sorti rossonere, sulle colonne de Il Giornale ha redatto un lungo editoriale avente a tema l’indagine aperta dalla Procura di Milano ai danni del Milan. Il giornalista definisce questa situazione “una rogna” che avrebbe come unica ragione scatenante il comportamento non corretto e trasparente di Aldo Savi, Financial & Administrative Director del Milan. Quest’ultimo – scriveva Il Corriere della Sera qualche settimana fa – avrebbe diffuso una bozza di presentazione del club destinata a potenziali investitori arabi, la quale sarebbe stata passata agli inquirenti. Secondo quanto riportato oggi da Franco Ordine, Aldo Savi sarebbe stato licenziato in tronco dal Milan in virtù di tale comportamento.

La posizione del Milan

La società Milan è tranquilla in merito all’indagine, pienamente e saldamente convinta della correttezza con la quale ha agito, nel rispetto delle regole, sia esse finanziarie che sportive. Il fatto che, al momento, non siano emersi nuovi particolari rilevanti fa supporre che l’esito della vicenda possa ripristinare la lealtà del Milan.

