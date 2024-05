Denzel Dumfries, per il cartellone offensivo contro Theo, dovrebbe cavarsela con un patteggiamento e conseguente multa.

Lo scudetto conquistato ha generato molte polemiche, non sul campo sia chiaro, ma fuori senza dubbio si. Il cartellone esposto da Denzel Dumfries sul pullman scoperto durante i festeggiamenti scudetto nerazzurri hanno creato legittimo malumore nell’ambiente rossonero. L’immagine raffigurata sul cartellone era infatti quella di Theo nei panni di cane al guinzaglio. Una indubbia mancanza di rispetto che ha obbligato il Procuratore Federale Giuseppe Chinè ad aprire un’inchiesta. Il Corriere dello Sport, sulle proprie colonne, ha chiarito quale potrebbe essere verisimilmente l’esito della sentenza ai danni del terzino olandese dell’Inter.

Theo Hernandez

Patteggiamento e multa

Secondo quanto ipotizzato da Il Corriere dello Sport, a Denzel Dumfries e all’Inter verrà proposto un patteggiamento. Da quanto trapela quindi il calciatore e la società nerazzurra accetteranno e se la caveranno con una multa. Scenario questo comune ad altre situazioni analoghe accadute in passato.

Il precedente

Nel 2022, alcuni giocatori del Milan avevano festeggiato con molta “enfasi” lo scudetto numero 19 della storia rossonera. La rimonta completata sull’Inter alimentò l’aria di festa di una logica rivendicazione cittadina ai danni dell’Inter. Atteggiamenti che furono infatti puniti, nello specifico Theo Hernández, insieme a Mike Maignan, Rade Krunić e Sandro Tonali, rimediarono multe tra i 4 e i 5mila euro (12mila per il club). Molto probabile quindi che la consistenza economica della multa a Dumfries possa rientrare in questi parametri anche se, a nostro parere, il cartellone esposto dal terzino nerazzurro è in qualche modo più grave di quanto detto e fatto dai giocatori del Milan, ma queste sono opinioni.

