L’Équipe ha svelato la volontà di Theo Hernandez di lasciare il Milan per accettare la corte del Bayern Monaco.

La notizia arriva direttamente dalla Francia, e la fonte è senza dubbio una di quelle autorevoli. L’Équipe ha parlato del futuro di Theo Hernandez al Milan svelando che ci sia più di qualche problema per quanto riguarda le trattative in corso con i rossoneri per il rinnovo. Il contratto del francese scade infatti nel 2026 e, come raccolto da più fonti, sono previsti incontri tra le parti per poter siglare un nuovo accordo. L’indiscrezione lanciata oggi da l’Équipe cambia decisamente ogni scenario fino a qui descritto.

Theo Hernandez

Theo vuole il Bayern Monaco

E’ da tempo che il Bayern Monaco sta insidiando il terzino francese del Milan a trasferirsi in Baviera, soprattutto in vista della possibile partenza di Alphonso Davies dalla Germania verso Madrid, sponda Real. I contatti tra le parti ci sono stati e – scrive l’Équipe – Theo avrebbe maturato la volontà di lasciare il Milan la prossima estate e accettare quindi le lusinghe del Bayern Monaco.

La richiesta del Milan

Il Milan non si scompone più di tanto e per liberare il proprio terzino chiede una cifra importante. L’Équipe riferisce infatti che il Club di Via Aldo Rossi prenderebbe in considerazione offerte di minimo 80 milioni di euro. Cifra che il bavaresi potrebbero pagare, seppur per un terzino. E’ da immaginare quindi che le contrattazioni per il rinnovo del contratto tra il giocatore e il Club possano subire dei rallentamenti, soprattutto se, come sembra, il giocatore ha già maturato la sua decisione di lasciare il Milan.

