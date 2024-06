L’esperto di tattica Stefano Ferrè sostiene che i dirigenti rossoneri possano aver scelto il lusitano per un motivo ben preciso.

Stefano Ferrè ha parlato del Lille di Fonseca in un video sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio. “Prendendo i dati di Fonseca al Lille mi sono accorto di come noi nella stagione abbiamo identificato dei punti di domanda, o comunque deboli, di questo Milan. Il primo era riguardo a quanto il Milan subisse, ma non solo in termini di gol ma anche di tiri, ripartenze, perché rimaneva molto lungo in non possesso“.

Paulo Fonseca

Differenze con l’ultimo Milan

“Una delle caratteristiche del Lille di Fonseca è quella di restare molto compatto in non possesso, di usare il trequartista e anche la punta come prima barriera alla ripartenza avversaria, la seconda sono i mediani e la terza di due difensori molto solidi. Il Lille ha tre difensori titolari che alterna, uno più solido dell’altro proprio in termini di capacità di duello e intercetto”.

Il paragone

“Quindi a me il Lille, con le debite proporzioni, ha ricordato tantissimo l’ultimo Milan che va a vincere lo Scudetto, quegli ultimi mesi della cavalcata rossonera. Il Lille ha la capacità di rimanere molto solido, molto compatto e di lanciare molto gli esterni. Ad occhio, e confermato dai numeri, il Lille di Fonseca di quest’anno mi ha ricordato per idea proprio quel Milan che sembrava difficile da scalfire“.

