Joshua Zirkzee ha detto sì al progetto Milan illustatogli da Ibrahimovic. Il suo agente però potrebbe far saltare tutto.

Il mercato del Milan prende sempre più consistenza e forma. Il budget è fissato ed è molto importante, tale da permettere al Club di Via Aldo Rossi di poter affrontare la prossima campagna di rafforzamento senza l’assillo o l’obbligo di dover vendere a tutti i costi. Il Milan si muoverà in più direzioni, migliorando ogni zona del campo con almeno un acquisto importante. In attacco sono previste le spese maggiori vista anche la partenza di Olivier Giroud. Tra i nomi che circolano in orbita rossonera, il primo della lista è senza dubbio Joshua Zirkzee del Bologna per cui, secondo Calciomercato.com, ci sarebbero importanti novità in merito al suo futuro.

Joshua Zirkzee

Zirkzee ha detto sì a Ibra

La svolta nella trattativa tra il Milan e Joshua Zirkzee è arrivata. L’olandese – scrive Calciomercato.com – avrebbe detto sì al progetto rossonero illustratogli da Ibra che sta curando la trattativa. Netta posizione di vantaggio per i rossoneri ora che, a dispetto delle altre inseguitrici, ha il benestare del giocatore al trasferimento. Zirkzee è da tempo infatti considerato obiettivo numero per l’attacco del Milan e in cima alle preferenze in Via Aldo Rossi.

L’agente di Zirkzee, l’ago della bilancia

Ora la palla passa nella metà campo di Zirkzee, o meglio dire, del suo procuratore. Kia Joorabchian, agente dell’olandese, starebbe temporeggiando in attesa di offerte al rialzo da parte di Juventus e Arsenal. La strategia – scrive Calciomercato.com – è chiara: scatenare un’asta tra i club. Occorre ricordare inoltre che oltre alla clausola da 40 milioni da versare al Bologna, è necessario trovare l’intesa anche Kia Joorabchian che, per le commissioni, chiede una cifra compresa tra i 10 e i 15 milioni.

