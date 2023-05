Il difensore del Milan Malick Thiaw ha commentato con amarezza la sconfitta contro l’Inter, che ha lanciato i nerazzurri in finale di Champions League

Thiaw, intervistato da Prime Video Deutschland, ha analizzato così l’eliminazione del Milan dalla Champions per mano dell’Inter:

«È molto deludente uscire quando sei già in semifinale. Ovviamente sono contento di aver giocato le semifinali di Champions League. Penso di essere stato un po’ nervoso. Non sono abituato a giocare in semifinale».

