Malick Thiaw, difensore del Milan, ha parlato a Milan Tv dopo la vittoria di ieri in Serie A contro il Lecce. Le dichiarazioni

PAROLE – «Quella col Lecce è stata una vittoria importante per rimanere attaccati al nostro obiettivo, la Champions League. Credo che ogni partita sia importante adesso ed è un bene aver conquistato questa vittoria. In Serie A tutte le partite sono difficili, non c’è gara in cui non si possa rimanere concentrati e giocare bene, quindi questa vittoria è molto importante».

