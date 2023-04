Dopo la clamorosa vittoria di ieri sera del Napoli per 1-0 all’Allianz Stadium contro la Juventus, gli azzurri hanno festeggiato con i tifosi

Dopo la clamorosa vittoria di ieri sera del Napoli per 1-0 all’Allianz Stadium contro la Juventus, gli azzurri hanno festeggiato con i tifosi al rientro nel capoluogo campano facendo “un aperitivo” dei festeggiamenti che andranno in atto a Napoli nei prossimi giorni per lo scudetto. Ecco le reazioni dei tifosi sui social.

#Napoli accompagna il pullman della squadra al rientro da Torino. Impressionante. pic.twitter.com/lN4mPyZy8c — Fabrizio Biasin (@FBiasin) April 24, 2023

Diversi calciatori del #Napoli sono saliti sul tetto del bus mentre lasciavano (moolto lentamente) l'aeroporto di Capodichino. Osservateli, sembrano bambini al luna park: questi ragazzi hanno appena compreso quanto sia importante per la città ciò che hanno (quasi) raggiunto. pic.twitter.com/2tDedheHgc — Mirko Calemme (@mirkocalemme) April 24, 2023

Napoli, show all'aeroporto: in diecimila in delirio! E Osimhen sale sul tetto del bus #CorrieredelloSport #Napoli pic.twitter.com/sVyfHszf0f — Corriere dello Sport (@CorSport) April 24, 2023

VIDEO – Di Lorenzo col megafono lancia il coro “Un giorno all’improvviso” pic.twitter.com/xpB44DJbTV — Napoli Magazine (@napolimagazine) April 24, 2023

Dopo la vittoria di ieri contro la Juventus, il Napoli non ha ancora vinto aritmeticamente lo scudetto, ma in caso di tre punti nel prossimo match contro la Salernitana e in caso di sconfitta della Lazio, la squadra di Spalletti sarà già campione.

