Tullio Tinti, agente di Matteo Gabbia, ha rivelato di aspettarsi da Fonseca la titolarità del suo assistito nel nuovo Milan che verrà.

La nuova stagione è ormai alle porte. Il mercato imperversa con nuove notizie e indiscrezioni ma, a poco più di tre settimane dalla prima gara della stagione 2024/2025, è già tempo di tempo capire l’undici di partenza delle rispettive partecipanti alla prossima Serie A. In tal senso Tullio Tinti, agente di Gabbia, ha esternato i propri pensieri in merito al ruolo che dovrebbe avere il suo assistito nel nuovo Milan di Paulo Fonseca. Ai microfoni di Sky Sport ha lanciato un messaggio forte e chiaro al neo tecnico rossonero.

Gabbia titolare

La passata stagione di Matteo Gabbia è stata decisamente vissuta a due velocità. In prima battuta il giocatore aveva perso la titolarità, al punto da consigliare al Milan di girarlo in prestito al Villarreal. A gennaio però, complici i molteplici infortuni che hanno decimato il reparto difensivo di Pioli, la società ha valutato il suo rientro alla casa madre. Da quel momento il suo rendimento è cresciuto a livelli esponenziali, al punto da conquistare la titolarità del ruolo a suon di prestazioni altisonanti. Non a caso Tullio Tinti, suo agente, ai microfoni di Sky Sport ha affermato che “nella formazione titolare metterei Gabbia perché è stato il miglior difensore negli ultimi 6 mesi”.

Matteo Gabbia

Gabbia-Pavlovic: la coppia titolare di Fonseca

Tullio Tinti ha proseguito il proprio ragionamento aggiungendo che “Gabbia è bravo, sicuramente titolare e poi mettiamo gli altri. Quindi mettiamo Gabbia-Pavlovic”. Il procuratore lancia quindi un messaggio forte e chiaro a Fonseca in merito al criterio di utilizzo e di spazio che si aspetta venga dato a Gabbia.

