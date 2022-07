Questo il commento del centrale difensivo del Milan, Tomori dopo una intervista a La Gazzetta dello Sport.

Queste le parole di Fikayo Tomori, difensore del Milan che ha parlato alla Gazzetta dello Sport, parlando dei modelli rossoneri: “Baresi era un difensore non troppo alto, un po’ come me che sono 1,85. Era fantastico per la posizione del corpo, la voce sul campo, la leadership. Maldini e Nesta avevano grande personalità, sapevano leggere la partita in ogni momento.“

Fikayo Tomori

Sulla Champions League: “Io sono un difensore, ho visto Nesta, Maldini, Stam, Cafu… Tutti forti. Ricordo la finale di Atene, ricordo Manchester e anche Istanbul. Sapevo che questo club è speciale, soprattutto in Champions. Noi siamo giovani ma ora abbiamo più esperienza, vogliamo fare come loro.“

Sul possibile rinnovo: “Sì, mi piace tutto del Milan, anche la città, le notti di Champions… Ora però sono concentrato sul campo, per le cose fuori dal campo vedremo.“

