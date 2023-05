Milan, tre giocatori in dubbio per la Juve: saltano la partita di stasera con la Sampdoria a causa di alcuni infortuni

Origi, Rebic e Vranckx salteranno la sfida che il Milan giocherà questa sera contro la Sampdoria a causa di alcuni infortuni. Come appreso da Milannews24 il primo soffre di un affaticamento muscolare all’adduttore sinistro, mentre Rebic ha rimediato un trauma contusivo distorsivo alla caviglia sinistra in allenamento. Infiammazione al pube invece per Vranckx.

I tre rossoneri sono in dubbio anche per il big match con la Juve del 28 maggio.

