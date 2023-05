Matthaus svela: «Tuchel stava per andare alla Juve». Le parole a sorpresa sull’attuale allenatore del Bayern Monaco

Tuchel poteva diventare il nuovo allenatore della Juve. A svelare il retroscena a sorpresa sull’attuale allenatore del Bayern Monaco è stato Matthaus a Goal. Le sue parole.

RIVELAZIONE – «Tuchel era vicino al passaggio alla Juventus. Il Bayern era nervoso, Tuchel era libero e il Bayern non credeva in Nagelsmann al 100%. Non potevano licenziarlo quando ha vinto tre titoli, quindi hanno deciso di licenziarlo ora».

The post Matthaus svela: «Tuchel stava per andare alla Juve» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG