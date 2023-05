Palladino Juve: «Le parole di Berlusconi non hanno fatto piacere». Rivelazione su quello che è successo due giorni fa

Due giorni fa Paolo Berlusconi aveva rilasciato alcune dichiarazioni riguardo un interesse della Juve per Palladino, attuale allenatore del Monza.

In base a quanto riferito da Paolo Aghemo a Sky Sport 24 le parole del fratello del presidente del club brianzolo non avrebbero fatto piacere ai bianconeri che in quelle ore si stavano preparando per la semifinale di ritorno di Europa League col Siviglia.

