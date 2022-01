Milan, trovato l’accordo per il giovane difensore

Il Milan guarda al futuro e dopo Berti vola in Irlanda. Come riportato da Echo Live, portale irlandese, il Milan è vicinissimo all’acquisto di Cathal Hefferman in prestito con diritto di riscatto. Il club rossonero ha trovato l’accordo con il Cork City.

Il promettente difensore era cercato anche dal Bayer Leverkusen ma i rossoneri sono stati più abili nel trovare l’accordo con il club e il ragazzo. Heffernan, difensore centrale della Nazionale irlandese U17, sogna una carriera da protagonista. Secondo i media inglesi, il calciatore si sarebbe già recato nel capoluogo lombardo per incontrare il Milan e avere un primo contatto con l’ambiente. La linea tracciata da Elliot resta riconoscibile e coerente: il Milan punta ad assicurarsi ora i campioni del futuro.