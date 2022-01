Il Milan supera il Sassuolo per un giovane centrocampista

Il mercato di gennaio del Milan si sta per concludere senza colpi altisonanti e la società guarda già al futuro. Per questo, come riportato da Tuttomercatoweb, i rossoneri hanno messo la freccia per Berti, centrocampista classe 2004 del Cesena.

Il Corriere di Romagna entra nei dettagli dell’operazione. Su di lui c’è da tempo il Sassuolo, sempre attento ai giovani ma di recente alla corsa si è aggiunto il Milan che ora sembra in pole position: l’offerta rossonera è di 500mila euro per il cartellino, 500mila per l’eventuale debutto in A e percentuale sulla rivendita. Ora la decisione spetta alla proprietà del Cesena. Il calciatore è orgoglioso dell’interesse del Milan e nelle prossime ore potrebbero esserci importanti novità. Il club rossonero punta sulla linea verde.