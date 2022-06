Alessandro Florenzi resta al Milan, fatto l’accordo tra i rossoneri e la Roma per una cifra veramente bassa.

Florenzi resta al Milan, è praticamente finita la trattativa con la Roma. Maldini e Massara hanno trovato un accordo per 2,7 milioni di euro rispetto ai 4,5 milioni di euro. Il terzino destro resta alla corte di Pioli. I terzini destri quindi della squadra resteranno Calabria e Florenzi. Concentrando gli sforzi su altre zone del campo. In difesa se non dovesse arrivare Botman, occhio al ritorno di Acerbi.

Maglia Milan 2022

Intanto Carlo Pellegatti su youtube ha intervistato Baresi, queste le parole dell’ex difensore centrale: “Questa vittoria porta consapevolezza in Europa, ci porterà più esperienza e ci auguriamo che la squadra venga ritoccata in meglio. Saremo pronti per fare bella figura anche in campo europeo. Il Milan ha nel suo dna questa cultura e mentalità europea.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG