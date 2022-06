Tempo scaduto per Di Maria, nervosismo della Juventus che ha deciso di non voler aspettare più, si andrà dritti verso Berardi o Zaniolo.

Il sì forse, il no datemi ancora tempo, la Juventus non ci sta più alle richieste di Angel Di Maria. Allegri aveva chiesto il massimo per l’esterno argentino, di aspettare quanto più possibile ma i tempi si sono allungati in modo enorme. Con buona pace di Allegri, tranne ripensamenti delle ultime ore, il tempo per Angel è finito.

Ora si andrà su Berardi o Zaniolo. Il primo ha un valore di 40 milioni di euro, accorciabili a 35 milioni di euro e giocabili con le contropartite per abbassare ancora di più l’esborso economico finanziario, Sassuolo che aspetta offerta ufficiale. Zaniolo ha un prezzo fissato sulla fronte 50 milioni di euro dalla Roma, difficile l’uso di contropartite, possibile il prestito con obbligo di riscatto ma serve un offerta fortissima economicamente, il giocatore è già d’accordo.

