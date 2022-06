Chiesto all’agente di De Ligt di riferire al centrale difensivo di prendere una decisione molto veloce all’offerta di rinnovo della Juventus.

La Juventus è entrata pesantemente sul mercato, abbandonata la pista di Angel Di Maria, si pensa ora alla situazione spinosa chiamata De Ligt. Il centrale olandese ha un offerta di rinnovo con un leggero abbassamento della clausola rescissoria. Il centrale già in una intervista ha fatto sapere di voler riflettere sulla proposta ma soprattutto sulla rosa che sarà a disposizione di Allegri quest’anno. La parola d’ordine per l’olandese è basta quarti posti.

Matthijs De Ligt

In caso di risposta negativa dell’olandese, scatterebbe subito il prezzo del giocatore. 100 milioni di euro, il Chelsea non sarebbe minimamente spaventato dalla richiesta ed è pronto ad esaudire ogni richiesta se il giocatore deciderà di essere ceduto dalla squadra bianconera. Difficile fare i nomi dei sostituti, Koulibaly, Badiashile e Botman alcuni di questi. Vedremo come finirà il matrimonio tra il centrale i bianconeri.

