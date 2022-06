Si complica la trattativa tra Fiorentina e Vanja Milinkovic-Savic con i toscani che sembrano virare sul piano B.

La Fiorentina aveva individuato in Vanja Milinkovic-Savic il sostituto del partente Bartłomiej Drągowski ma il Torino ha alzato la richiesta improvvisamente ieri. Il tutto è avvenuto dopo l’inserimento dei viola nella trattativa che i granata stavano intavolando con la Juventus per Rolando Mandragora: l’offerta del club di Commisso per il centrocampista è più alta e la fumata bianca sembra vicina.

Urbano Cairo

La squadra di Cairo quindi ha chiesto più soldi per il prestito del portiere serbo portando quasi allo stop la trattativa tanto che, secondo Sky Sport, la Fiorentina potrebbe abbandonare la pista per andare su Pierluigi Gollini dell’Atalanta.

