Benjamin Sesko sembra essere l’indiziato numero uno a diventare il nuovo numero 9 del Milan. Rossoneri in vantaggio su tutti.

Il Milan rompe gli indugi, ha scelto il prossimo numero 9: è Benjamin Sesko del Lipsia. Anche per l’attacco la squadra mercato rossonera ha vagliato diversi nomi, analizzando profili, caratteristiche, attitudini tattiche e sostenibilità di investimento. Le riflessioni in quel di Via Aldo Rossi sembrano essere ultimate e il nome del prossimo nove vagliato definitivamente. La dirigenza è ben coscia che la natura dell’investimento non potrà essere leggera, dalla scelta del nuovo attaccante dipenderanno molte delle possibilità di vedere un Milan vincente nei prossimi anni. La Gazzetta dello Sport, sulle proprie colonne, ha approfondito l’argomento Sesko entrando nel dettaglio dei costi dell’operazione che il Club rossonero si appresta a fare.

Zlatan Ibrahimovic

Ibra ha detto sì a Sesko

La rosea apre così, con questo titolo stamane in edicola: “Ibra ha detto sì”. Un titolo forte, impegnativo e che certifica la volontà condivisa del Club di puntare sul giocatore sloveno in forza al Lipsia. Il profilo è senza dubbio importante, imponente nel fisico e non solo. Il classe 2003 gode di una stazza monumentale: 193 cm di altezza per 77 kg di agilità. Sesko si è messo in mostra come un centravanti agile e dal fisico longilineo, dotato inoltre di un connubio perfetto tra fisico e velocità. . Altra caratteristica molto importante e peculiare dello sloveno è la sua altezza che lo rende dominante nel gioco aereo.

La clausola non spaventa il Milan

La Gazzetta evidenzia i costi dell’operazione che, con ogni probabilità, rischia di diventare una tra le più esose della storia rossonera. Sesko è infatti legato al Lipsia con un contratto con scadenza 2028, al suo interno c’è una clausola rescissoria variabile, cioè oscillante tra i 50 e i 75 milioni di euro. Il valore della stessa infatti varia in base al Mminutaggio, ai gol e agli assist che mette a referto l’attaccante. Al momento, la cifra per liberarsi è pari a 65 milioni di euro, ma è destinata a salire. Il Milan – spiega la rosea – non è spaventato da ciò, avendo messo in conto di dover investire una cifra importante per portare a casa un attaccante di valore e di futuro. La squadra mercato rossonera è pronta a sferrare l’attacco decisivo, forte del vantaggio preso su tutte le altre.

L’articolo Milan, tutto su Sesko: clausola non spaventa, rossoneri in vantaggio proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG