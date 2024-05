Peppe Di Stefano ha parlato di Rafa Leao e del suo futuro, affermando che al portoghese manchi un ultimo step per diventare grande.

La stagione di Rafa Leao è stata senza dubbio a corrente alternata. Grandi prestazioni e gol antologici, ad esempio quello con il Rennes in Europa League, alternate ad altre in cui è apparso addirittura svogliato e poco fiducioso di poter incidere sul match. I dati di rendimento confermano tutto ciò, acuendo il rimpianto di vedere un giocatore del suo bagaglio tecnico non riuscire a prendere mano squadra e compagni con la continuità che si richiede a un giocatore del suo talento. Peppe Di Stefano, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato la stagione del portoghese e il suo futuro.

Peppe Di Stefano

Stagione sottotono e clausola rescissoria

Peppe Di Stefano ha tracciato un bilancio complessivo della stagione di Rafa Leao, spaziando dal suo rendimento fino ad arrivare alle dolenti note del mercato. Ha affermato infatti che “lo ricordiamo: lui un anno fa ha rinnovato il contratto. Guadagna tanti milioni di euro, è il calciatore che guadagna di più nel Milan. C’ha una clausola rescissoria con cifre violente, molto alte, e questo probabilmente, compreso un finale di stagione non positivissimo, allontana un po’ qualche club che fino a qualche settimana fa si era fatto un po’ vivo, che stavano seguendo le prestazioni di Leao. Sappiamo che per giocare nelle grandissime squadre, in quel preciso settore del campo, devi avere una continuità strabiliante che al momento pare Rafa non abbia”

Il vantaggio per il Milan

Non è tutto da buttare però, e Peppe Di Stefano evidenzia infatti che “per assurdo questo potrebbe essere anche un vantaggio per il mondo Milan, non so se per la società ma per il mondo Milan, perché potrebbero non arrivare offerte adeguate e di conseguenza Leao potrebbe essere un pilastro anche della prossima stagione. Lo è stato nell’anno dello Scudetto, lo è stato a più riprese anche in questa di stagione, ma molto a corrente alternata. Io credo che nessuno nel Milan voglia fare a meno di lui, e credo che lui voglia rimanere da queste parti“. Proseguendo nel ragionamento Peppe Di Stefano ha però chiarito che tipo di stagione è chiamato a disputare l’anno venturo Leao, affermando che “alla sesta stagione in rossonero, serve un ulteriore, forse l’ultimo step di crescita, quello che possa far diventare da grandissimo giocatore a un leader anche all’interno del campo, cosa che soprattutto quest’anno, soprattutto nell’ultima fase, è mancata tanto“.

L’articolo Milan, Di Stefano su Leao: “Può essere il pilastro del Milan ma deve fare ultimo step” proviene da Notizie Milan.

