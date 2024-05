Sandro Tonali ha festeggiato oggi, 8 maggio, il suo 24esimo compleanno. Anche il Milan, tramite i propri social, lo ha omaggiato.

L’addio di Sandro Tonali ha fatto “sanguinare” i cuori di molti tifosi del Milan la scorsa estate. Il suo addio non era programmato, non era voluto e non è stato accettato a cuor leggero. Come sarebbe potuto essere il contrario, Tonali rappresentava ideologicamente l’ultimo brandello di milanismo insieme a Paolo Maldini presente in questo nuovo corso societario, straniero e certamente differente rispetto al passato tracciato da Berlusconi. Salutarlo è stato difficile, ma come ogni cosa della vita è stata superata, pur restando ovviamente indelebile il ricordo. Oggi, dopo una stagione complicata, è tempo di sorridere per Sandro Tonali che compie gli anni. Festeggiamenti ai quali si è unito anche il Milan.

Sandro Tonali

Tanti auguri di buon compleanno Sandro

Sandro Tonali compie gli anni, i suoi primi 24 anni. Il talento nato a Lodi, oggi la Newcastle, avrà modo oggi di sorridere seppur la sua stagione non sia stata come la immaginava. Festeggiamenti a cui si è unito anche il Milan che, attraverso i propri canali ufficiali, non ha fatto mancare gli auguri al suo ex numero 8.

Tonali, cuore rossonero

In merito al suo trasferimento esistono, come sempre, diverse interpretazioni e visioni di quanto accaduto. Al di là delle opinioni e dei pensieri di tutti, Tonali ha regalato brividi di gioia e godimento infinito ai cuori rossoneri. Il suo gol alla Lazio, in caduta e la corsa verso lo spicchio dei tifosi rossoneri presenti all’Olimpico è e resterà l’immagine più emozionale di uno scudetto incredibile, vinto in rimonta contro il pronostico di tutti.

