Un Milan ridotto in 10 uomini per più di un ora a causa di un espulsione quantomeno dubbia regge e porta a casa i tre punti col brivido nel finale. I voti ai protagonisti rossoneri

Maignan 6

Non impegnato per quasi tutto il match. Salvato nel finale da un fuorigioco nel batti e ribatti in area

Emerson Royal 6

Pasticcione in entrambe le fasi ma questa volta bravo nel posizionamento e, sorprendentemente, durante l’arrembaggio bianconero nel secondo tempo

Thiaw 6

Quasi non si nota ed è una cosa buona. Restano sempre evidenti i suoi limiti tecnici ma questa volta non penalizzano il Milan

Pavlovic 6

L’ Udinese attacca di più dalla sua parte ma lui regge anche col turbante e sbaglia pochissimo

Teracciano 5

Gioca poco ed è normale vada in difficoltà col ritmo di gioco ma aggiunge una serie di errori tecnici che confermano il fatto che non sia da Milan

Fofana 6,5

Forse il Milan ha già il suo leader in campo ma lontano dai riflettori. Fa diga ed impostazione anche in 10 contro 11 e sembra non accusare mai la fatica

Reijnders 5,5

Si fa fatica ad addossargli la responsabilità di un rosso inspiegabile. Era partito bene ma non doveva trovarsi lì nell’occasione del rosso affibbiatogli dal fantasioso arbitro Chiffi

Chukwueze 6

Bel gol che si spera possa dargli più fiducia nei suoi mezzi. Col Milan in inferiorità numerica diventa quasi inutile in campo. Fonseca ritarda troppo la sua sostituzione

Tomori s.v.

Entra nel finale per fare massa in area difensiva rossonera

Pulisic 7

Assist per il gol decisivo e tanta intelligenza, tecnica e sacrificio per la squadra. Leader silenzioso che chiude da finto centravanti in un finale di pura sofferenza

Okafor 6

Ottimo spunto che dà il via al gol di Chukwueze e poco altro. Ha dei numeri ma ha bisogno di più continuità. Con il Milan in 10 uomini tutto è più duro

(Musah 5)

Gioca tutta la ripresa per fare muro agli attacchi bianconeri. Sbaglia molto ed un suo errore mentre traccheggia al limite dell’area rossonera poteva costare carissimo

Morata 5,5

Non attraversa un periodo di serenitá e si vede. Col Milan costretto all’inferiorità numerica si sbatte e non molla sacrificando la sua qualità con però poca lucidità

(Abraham 5,5)

Resta in campo cinque minuti ed è protagonista di una clamorosa occasione da gol fallita dopo un gran lavoro si Pulisic. Esce per infortunio alla spalla

Loftus-Cheek 6

Gioca i venti minuti finali rivelandosi prezioso per punizioni offensive conquistate e mostra una presenza fisica costante ed importante per sgonfiare la pressione dell’Udinese nel finale

Fonseca 6

Sceglie un undici di partenza per nulla banale dimostrando carattere in un match completamente alterato dalla fantasiosa espulsione di Reijnders alla mezz’ora. Ignora Leao anche quando poteva che essere una scelta intelligente nell ultima frazione di partita. Soffre e la sfanga anche grazie alla perizia (questa volta) del VAR nel finale

