L’intervista a caldo del tecnico portoghese dopo una vittoria importante e molto sofferta in una partita costellata dalle discusse decisioni arbitrali

Le parole di Paulo Fonseca: “La partita ha avuto due parti: una fino all’espulsione di Reijnders, in cui abbiamo avuto gran personalità e qualità di gioco contro un’ottima squadra, come io vorrei, e dopo il rosso è stata una gara di spirito di squadra in cui abbiamo sofferto insieme. Oggi abbiamo dimostrato di essere uniti. È la cosa

più importante, sono soddisfatto con tutti i giocatori”.

Una partita spaccata in due

Fonseca prosegue: “La partita ha avuto due facce: una fino al 30′ quando abbiamo preso il cartellino rosso e in cui abbiamo fatto una gara di grande personalità e qualità di gioco, vicino a quello che voglio io per questo Milan. Il tutto contro una squadra forte e organizzata. Se qualcuno ha qualche dubbio che questa squadra è unita, oggi abbiamo dato dimostrazione dello spirito di gruppo e per questo sono molto soddisfatto.

Le sostituzioni

Anche i giocatori che sono entrati, sono stati decisivi. È vero che abbiamo sofferto, soprattutto sui loro cross. Qui al Milan, quello che cerco dal primo giorno è una squadra che lavora, soffre e difende insieme ed è questo quello che vogliamo in tutti i momenti. In quest’ora in inferiorità numerica abbiamo dato dimostrazione di

unità.

Christian Pulisic, Samuel Chukwueze, Alvaro Morata

VAR protagonista e super Pulisic

Gol finale? Era una grande ingiustizia il pareggio per quello che la squadra ha dato. Anche in 10 le migliori opportunità sono state nostre e i giocatori hanno meritato la vittoria. Pulisic centrocampista Era molto difficile fare sostituzioni: Okafor stava facendo una grandissima partita. Pulisic è stato tante volte a difendere, ad aiutare Terracciano. Ho solo parole di elogio per lui”.

Leggi l’articolo completo Milan-Udinese 1-0. Le parole di mister Fonseca a DAZN, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG