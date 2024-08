Il Milan ha comunicato di aver acquisito a titolo definitivo Demirel Hodzic dal Bologna. Il ragazzo si unirà alla formazione Milan Futuro di Bonera.

Nel mondo del calcio, i movimenti di mercato sono sempre un argomento caldo e quando si tratta di giovani promesse, l’attenzione si moltiplica. In quest’ottica, il Milan ha recentemente messo a segno un colpo significativo per il futuro, assicurandosi le prestazioni di Demirel Hodzic, proveniente dal Bologna. Questa mossa non solo illumina la visione strategica del club milanese per il proprio futuro ma mette in luce anche la fiducia nei giovani talenti per costruire una squadra competitiva a lungo termine.

Ufficiale: il comunicato del Milan

AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Demirel Hodzic da Bologna FC.

Il centrocampista, nato l’8 marzo 2005, a Lerum in Svezia, è cresciuto nelle giovanili del Göteborg, per poi approdare nel settore giovanile del Bologna dove ha giocato fino alla Primavera.

Demirel Hodzic entra a far parte della formazione Milan Futuro.

Daniele Bonera

Un nuovo arrivo a Milanello

Demirel Hodzic, centrocampista classe 2005, è il nuovo acquisto annunciato dal Milan. Il giovane talento è stato acquistato per 300 mila euro ( più ricchi bonus riconosciuti al Bologna, ndr ), dopo aver trascorso tempo prezioso nel settore giovanile del Bologna, è ora pronto a portare la sua arte al Milan Futuro, l’accademia giovanile rossonera dedicata ai futuri campioni. Dotato di doppia cittadinanza, svedese e bosniaca, Hodzic ha iniziato il suo percorso calcistico in Svezia all’IFK, una squadra conosciuta per l’eccellenza del proprio settore giovanile, prima di approdare in Emilia nel 2022. Durante l’ultima stagione con il Bologna Primavera 1, Hodzic ha fatto registrare 30 presenze, dimostrando una maturità e una costanza di prestazioni notevoli. La sua capacità di mantenere il controllo del pallone anche sotto pressione, unita a una visione di gioco avanzata e a una notevole versatilità, hanno attirato l’attenzione degli scout del Milan. Tali qualità sono state determinanti per convincere il club di Daniele Bonera a puntare su di lui per rafforzare il proprio settore giovanile.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG