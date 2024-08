Il Milan prepara il terreno per accogliere l’ultimo acquisto della propria campagna acquisti. Svelato il piano per tesserare Manu Koné.

Nel pulsante cuore del calciomercato estivo, le grandi squadre europee sono sempre alla ricerca di quel giocatore in grado di fare la differenza. In questo contesto vibrante ed eccitante, il Milan sembra aver posato gli occhi su un talento particolare: Manu Koné, centrocampista francese del Borussia Mönchengladbach, potrebbe presto vestire il rossonero e infiammare i tifosi con le sue doti tecniche. Ma quali sono i movimenti e le condizioni che circondano questa trattativa

La situazione di Manu Koné

Manu Koné, nato nel 2001, si è distinto per le sue abilità in campo con la maglia del Borussia Mönchengladbach. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, ci sarebbero ancora ampi margini per portare il giovane francese a Milano. Koné potrebbe addirittura disputare la sua ultima partita con la squadra tedesca contro il Bayer Leverkusen nella prima giornata della Bundesliga 2024-2025. Questo elemento aggiunge un tocco di imminenza alla trattativa, sottolineando come il calciatore possa presto cambiare casacca.

Il Milan in cerca di equilibrio

Tuttavia, il Milan dovrà prima risolvere alcune questioni interne prima di poter accogliere Koné tra le sue fila. Secondo quanto evidenziato, il club rossonero è impegnato nel tentativo di cedere alcuni suoi centrocampisti: Tommaso Pobega, Yacine Adli e Ismaël Bennacer. Le possibili destinazioni per questi giocatori includono il Bologna e la Saudi Pro League araba. Questo sfoltimento della rosa è necessario per far spazio a Koné, il quale non solo porterebbe il suo talento ma anche un prestigio aggiunto avendo vinto la medaglia d’argento con la Francia alle ultime Olimpiadi.

Le cifre dell’accordo e la concorrenza della Roma

Il costo di tale operazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro, una cifra importante ma che il Milan sembra essere disposto a investire sul giovane francese. Vale la pena notare, però, che il Borussia Mönchengladbach non sembra intenzionato a fare sconti, benché il tempo a disposizione per concludere l’affare sia piuttosto limitato. Inoltre, il Milan non è l’unica squadra interessata a Koné. Anche la Roma è stata citata come possibile destinazione per il talentoso centrocampista, il che potrebbe complicare le cose o accelerare la chiusura della trattativa da parte del club milanese.

