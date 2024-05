I rossoneri si preparano ad una prima parte di sessione estiva di mercato molto intensa: le decisioni riguardanti allenatore e centravanti non vanno sbagliate.

Il Milan si sta già proiettando alla prossima stagione: c’è da lavorare alla successione di Stefano Pioli ed a quella di Olivier Giroud. In entrambi i casi gli obiettivi della dirigenza sono molteplici.

Gli scenari

L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini su TMW ha fatto il punto su come procede la programmazione dei dirigenti. “Il Milan comunque ha già deciso di investire per rafforzare la squadra e tornare prima possibile competitivo per lo scudetto. È evidente che il budget previsto potrebbe aumentare se si dovessero creare scenari diversi. Il colpo importante sarà la punta centrale, che dovrà sostituire Giroud. Il Milan sa benissimo che non si può permettere di sbagliare e la scelta diventa fondamentale”.

Jonathan David

Gli obiettivi in ordine di gradimento

“Zirkzee rimane il nome in pole ma non è l’unico in agenda. Il Bologna vuole tanti soldi e la concorrenza è agguerrita. Per cui ci sono anche alte opzioni da non sottovalutare. Oltre al solito Jonathan David, attenzione anche a Sesko del Lipsia. Le sue quotazioni sono in netto rialzo. Tra l’altro ha una clausola rescissoria di 50 milioni di euro. Oltre a questo c’è anche il vantaggio dell’ingaggio che rientra nei parametri del club rossonero. Insomma anche questa è una pista che si sta decisamente scaldando. Nella lista non va dimenticato Santiago Gimenezdel Feyenoord“.

