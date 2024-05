I rossoneri domani sera ospiteranno la formazione sarda a San Siro: ecco le ultime novità di formazione.

Il giornalista di Sky Sport Manuele Baiocchini nel dare le ultime notizie sulla formazione del Milan che si contrapporrà al Cagliari ha fatto una digressione sull’utilizzo di Noah Okafor. “In questa stagione non ha trovato molto spazio Noah Okafor, è sembrato essere tenuto un po’ troppo ai margini di questa squadra. Ha giocato solo 288 minuti e solo una partita per tutti i 90 minuti, 2 su 10 da titolare. E’ vero che nella sua posizione c’è Leao, che è il più forte della squadra, ma il portoghese non sta benissimo fisicamente e quindi qualche chance in più lo svizzero l’avrebbe meritata”.

Christian Pulisic

I dubbi

“Per quanto riguarda la squadra, il Milan si è allenato ma Loftus è ancora a parte perché infortunato, ma ci saranno dei ballottaggi con Chukwueze, quindi si potrebbe rivedere ancora Pulisic trequartista. Rientra Kalulu, che aveva già giocato contro il Genoa e torna soprattutto da titolare capitan Calabria, che ha scontato le due giornate di squalifica prese nel derby”.

La probabile

Pioli non dovrebbe cambiare, almeno inizialmente, la formazione: dentro quindi contro il Cagliari gli stessi 11 che hanno iniziato la gara poi pareggiata 3-3 col Genoa. I tifosi si augurano di vedere giocatori più concentrati e magari una squadra meno sfilacciata. Il Cagliari giocherà al 100% delle sue motivazioni perché si sta giocando le ultime chance di permanenza in Serie A.

