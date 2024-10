Il centrale rossonero è ormai fuori dai giri da diverse partite, al netto di Thiaw, sempre in crescita. Per Fonseca è tempo di valutazioni.

Il recente KO contro il Napoli ha rispecchiato le difficoltà del Milan, che ha visto sfuggire l’opportunità di accorciare le distanze dalla vetta della classifica, rimanendo così a -11 dalla capolista. Nonostante le problematiche legate ad assenze importanti, la squadra ha mostrato spirito di iniziativa e voglia di combattere, pur cadendo sotto i colpi di un Napoli opportunistico, capace di sfruttare ogni disattenzione difensiva.

I rossoneri non hanno saputo essere cinici sotto porta, mancando di qualità anche nella manovra. Tante, troppe le assenze per Fonseca che dopo la scelta ridicola di non giocare a Bologna ha dovuto affrontare il Napoli senza quasi metà dei titolari a disposizione. Tra chi era squalificato e chi non al meglio, i rossoneri hanno faticato senza i migliori leader tecnici a disposizione.

Troppi gol subiti

La squadra ha subìto quasi un terzo delle sconfitte in tutte le gare disputate finora, accumulando 5 disfatte su 12 incontri tra la Serie A e la Champions League. Questo record negativo è ulteriormente aggravato da un numero allarmante di gol subiti, ben 16, che evidenzia problemi di solidità difensiva e di coesione di squadra. In questo contesto, l’obiettivo di raggiungere almeno il quarto posto nel campionato nazionale appare sempre più arduo.

Fikayo Tomori

Tomori deve tornare quello dello Scudetto: oggi rischia il posto

L’inglese fin qui ha collezionato 10 presenze stagionali, 9 delle quali da titolare. È rimasto per tutta la partita in panchina solo contro il Venezia, ma è stata una scelta fatta anche in vista del successivo match di Champions League contro il Liverpool. È subentrato nei minuti finali di Milan-Udinese, tornando poi titolare in Champions contro il Club Brugge. Fonseca crede in Tomori, un difensore probabilmente unico per caratteristiche nella retroguardia rossonera, essendo molto veloce e quindi in grado di duellare contro attaccanti particolarmente rapidi. In questo momento però, l’inglese non è in forma e Thiaw avrebbe preso il suo posto nelle gerarchie. Da capire se nelle prossime uscite, l’ex Chelsea tornerà ad essere un punto fermo per il Diavolo.

