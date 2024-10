Ritorno in vista in Serie A per Joshua Zirkzee con il centravanti del Manchester United che è destinato a giocare di nuovo nel campionato italiano.

L’attaccante olandese è stato acquistato dal Manchester United in estate per una somma di poco superiore ai 40 milioni di euro dal Bologna con la punta che precedentemente era stato accostato in più di un’occasione al Milan. Classe 2001, l’ex giocatore dei rossoblu ha iniziato la stagione non nel migliore dei modi pagando il rendimento deludente della squadra inglese. Un solo gol messo a segno in 10 partite disputate tra coppa e campionato per il giovane olandese che ora è chiamato a cambiare marcia per tornare quello che ha fatto innamorare Bologna nelle ultime due stagioni.

Le voci di mercato attorno all’attaccante si stanno riaccendendo in maniera decisa in queste ultime ore con un suo possibile ritorno in Serie A che appare sempre più probabile. Un’opportunità che appare più vicina dal verificarsi dopo le ultime notizie provenienti dal mondo United.

Intanto il Milan pensa al mercato invernale

La finestra di trasferimento di gennaio si profila come un momento cruciale per il Milan, con la squadra indubbiamente pronta a fare movimenti significativi. Uno dei punti focali sarà sicuramente il ruolo di terzino sinistro, dove si avverte la necessità di trovare un sostituto affidabile per Theo Hernández con Terracciano che non convince. Allo stesso modo, il centrocampo pare richiedere un ulteriore rinforzo fisico e qualitativo che possa innalzare il livello del gioco al fianco di Youssouf Fofana. Infine, il reparto offensivo potrebbe vedere delle revisioni, dipendentemente dalle possibili partenze di elementi come Samuel Chukwueze e Luka Jović.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

Zirkzee pronto al ritorno in Serie A: una big ci prova

La Juventus è pronta a fare un tentativo per Joshua Zirkzee in vista del mercato di gennaio. I bianconeri, spinti dal proprio tecnico Thiago Motta, sono intenzionati a provare l’affondo per il giovane olandese con il Manchester United. Un affare che potrebbe concludersi positivamente sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Un colpo che riporterebbe Zirkzee alle dipendenze di Thiago Motta, il tecnico con il quale ha fatto molto bene durante le ultime due stagioni al Bologna. Una coppia che ha fatto sognare la squadra emiliana che è riuscita a centrare la qualificazione alla Champions League grazie soprattutto alla vena realizzativa della punta.

