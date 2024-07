Nell’ambito calcistico, ogni sessione di mercato riserva sorprese, colpi di scena e movimenti tattici che possono determinare le sorti di una stagione. Il Milan, in particolare, dopo una stagione caratterizzata da un’inusuale fragilità difensiva culminata in ben sessantanove reti al passivo, ha puntato gli occhi su Strahinja Pavlovic, difensore centrale della nazionale serba, nell’intento di rafforzare il proprio reparto arretrato. La volontà è chiara: ripristinare quella solidità difensiva che in passato ha fatto del club rossonero una delle squadre più temute d’Europa.

ACCORDO VICINO

Il Milan ha fissato il suo obiettivo su Strahinja Pavlovic, un vero e proprio gigante per la difesa, con la statura di 194 cm e 85 kg di peso. Dopo aver tecnicamente risolto il puzzle dell’attacco con l’incorporazione di Alvaro Morata, la dirigenza rossonera ora si concentra sull’altro estremo del campo. Pavlovic potrebbe presto potenziare il backline milanista e l’intesa per il suo trasferimento sembra a un passo: inizialmente valutato 30 milioni dal Salisburgo, l’affare potrebbe concludersi intorno ai 20 milioni più bonus, grazie anche alla volontà del giocatore di indossare la maglia del Milan.

COLPO IN SERBO

Il potenziale arrivo di Pavlovic riscalderebbe ulteriormente l’estate dei sostenitori rossoneri. Oltre a rafforzare le proprie fila con un profilo internazionale, il Milan darebbe il benvenuto a un altro calciatore di talento dell’Est, pochi giorni dopo l’arrivo di Morata. La presenza di Luka Jovic, rientrante dall’impegno europeo e attualmente in rosa, potrebbe ulteriormente agevolare l’ambientamento di Pavlovic. La sinergia tra i due, alimentata anche dalla comune nazionalità, potrebbe giocare a favore dell’intesa dentro e fuori dal campo, creando un asse balcanico di spessore nel cuore della squadra milanese.

Strahinja Pavlovic

GLI ALTRI AFFARI

Oltre alla difesa, il Milan mira a consolidare anche il centrocampo, con trattative in corso per altri due calciatori di spicco: il mediano Youssouf Fofana dal Monaco e Lazar Samardzic dall’Udinese. Ciascuno già in parola con il club rossonero, rappresentano le prossime mosse nel piano di rinforzo ideato da Paolo Maldini e compagnia. Fofana, con il contratto in scadenza nel 2025, potrebbe arrivare a un prezzo vantaggioso, mentre per Samardzic l’offerta di 15 milioni all’Udinese sembra già sul tavolo.

In conclusione, con questi movimenti sul mercato, il Milan si appresta non solo a rinnovare il proprio impianto difensivo ma anche a creare una squadra equilibrata e competitiva sotto la guida tecnica di Fonseca. L’entusiasmo che circonda queste trattative dimostra una volta di più l’ambizione del club di tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.

