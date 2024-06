Sebastiano Vernazza ha paragonato Zirkzee a Van Basten, affermando che al Milan con Leao e Pulisic formerebbe un tridente magico.

Il Milan nel prossimo mercato si getterà alla ricerca di un nuovo numero 9. I nomi e i profili sul taccuino di Ibra e Moncada non mancano, anzi. Uno di questi è senza dubbio Joshua Zirkzee del Bologna per cui, nelle ultime ore, sembra ci sia stato un passo avanti importante nelle contrattazioni: l’olandese avrebbe detto sì al Milan e a Ibrahimovic. Sebastiano Vernazza, sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, ha parlato dell’attaccante del Bologna paragonandolo a Marco Van Basten e immaginandolo già con i colori rossoneri al petto.

Joshua Zirkzee

Zirkzee discende da Van Basten

Il paragone è senza dubbio forte, al limite del forzato. Per quanto il talento di Zirkzee sia limpido, oseremmo dire cristallino, c’è ancora molta distanza con quello espresso dal cigno di Utrecht Marco Van Basten. Sebastiano Vernazza ha però affermato che “Zirkzee discende da Marco van Basten, il Milan non avrebbe problemi ad assimilare un giocatore come lui”. Poi chiarisce meglio il concetto sottolineando che “Van Basten resta unico e inarrivabile, ma Zirkzee è quel tipo di centravanti, un 9 con eleganza, movenze, tocchi da 10, come l’immenso Marco all’apice della sua grandezza sul finire degli anni Ottanta”.

Zirkzee, Pulisic e Leao: che tridente

Il possibile arrivo di Zirkzee al Milan alimenta le fantasie dei tifosi e non solo. Il giornalista della rosea infatti crede che “un tridente Pulisic-Zirkzee-Leao avrebbe un potenziale enorme di gol e di giocate. Leao dialogherebbe benissimo con l’ex Bologna e Zirkzee aprirebbe spazi per i compagni in arrivo da dietro, specie Reijnders e Loftus-Cheek”. Conclude infine rimarcando che “se dobbiamo sbilanciarci, diciamo Milan. Zirkzee rossonero ci convince di più. Ci sembra un incastro più semplice, quasi naturale”.

