Tra gli spalti di San Siro, in occasione di Milan-Verona, c’era anche Fedez. Il post social del cantante dopo l’esperienza con i figli

Parata di vip in occasione di Milan-Verona a San Siro. Tra di essi, le telecamere dello stadio hanno inquadrato anche Fedez in compagnia dei suoi due bambini. Il cantante, insieme al suo socio Lazza, hanno stretto di recente un accordo di partnership con i rossoneri per la loro bibita BOEM.

Sui social il cantante posta alcune foto dell’evento, aggiungendo: « Prima volta allo stadio ».

