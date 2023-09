Nel corso della conferenza stampa post Milan-Verona, Stefano Pioli è tornato sulla scelta di affidare la fascia da capitano a Leao

Al termine di Milan-Verona, Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa della scelta di affidare la fascia da capitano a Rafael Leao nel match di oggi.

LE PAROLE – «Lo abbiamo voluto tutti capitano, aiutiamo i compagni in difficoltà con i gesti non con le parole, perché siamo in gruppo. Lo ha fatto bene, l’abbraccio con me è per tutta la squadra siamo una squadra coesa».

LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI PIOLI AL TERMINE DI MILAN-VERONA.

The post Pioli sulla scelta di Leao capitano: «Voluto da tutti i compagni» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG