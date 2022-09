In una bella intervista a Nieuwsblad, ecco le parole del giocatore del Milan Vranckx che parla così dei rossoneri.

Sono queste le parole di Vranckx, il giocatore del Milan si rivela a Nieuwsblad, parlando dell’arrivo in rossonero: “Dovevo cercare una soluzione e il progetto del Milan mi piaceva molto. Lavorano molto con i giovani giocatori e mi hanno subito dimostrato che vogliono davvero darmi delle possibilità. Anche se ovviamente devo lavorare molto, è così che funziona in un grande club. Fa parte del lavoro.“

Maglia Milan 2022

Conclude parlando del suo rapporto come capitano dell’U21: “Sono sempre uno dei leader del gruppo in ogni caso, ora che mi è stata data la fascia di capitano devo dimostrarlo ancora di più. Non che io sia il tipo di persona che vuole stabilire le regole fuori dal campo. Nelle giovanili, a volte, sono stato capitano, ma di solito giocavo con una squadra più grande e il capitano era qualcuno più grande di me.“

