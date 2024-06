I dirigenti rossoneri sono impegnati nel cercare di abbassare le pretese dell’agente dell’olandese che potrebbe non essere l’unico acquisto in avanti.

Il Milan cerca un degno erede di Olivier Giroud ed in questo momento tutte le attenzioni sono rivolte su Joshua Zirkzee che però non è l’unico centravanti valutato. Si parla infatti di un possibile acquisto anche di Armando Broja: la Gazzetta dello Sport si interroga riguardo una loro possibile convivenza in campo.

Joshua Zirkzee

9 e mezzo

Joshua Zirkzee ha raggiunto la ribalta grazie alla sua esperienza in Serie A con il Bologna che nell’ultima stagione ha raggiunto una storica qualificazione in Champions League. Guardando giocare l’olandese si nota subito la sua abilità di agire non soltanto come classica punta centrale ma anche di partecipare attivamente alla creazione del gioco. Le statistiche parlano chiaro: 12 goal e 6 assist in 37 partite nell’ultima stagione rappresentano un ottimo biglietto da visita.

L’albanese

Armando Broja, classe 2001 come Zirkzee, ha nella fisicità e nell’attacco alla profondità i suoi punti forti: l’albanese può giocare anche come ala d’attacco (soprattutto a sinistra). La sua ultima stagione non è stata eccezionale per i postumi di un infortunio al crociato.

Gli scenari

La rosea quindi ritiene che le loro caratteristiche siano complementari: Zirkzee con la sua inclinazione a partecipare alla manovra offensiva anche da posizioni più arretrate, e Broja, con l’attacco alla profondità, potrebbero costituire una duplice minaccia per le difese avversarie.

L’articolo Milan: Zirkzee e Broja sono diversi e potrebbero giocare insieme, ecco come proviene da Notizie Milan.

