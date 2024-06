Paulo Fonseca vede Zirkzee come seconda punta e ha chiesto al Milan un altro attaccante. Ecco i profili che piacciono.

Il Milan accelera sul mercato alla ricerca della punta che dovrà raccogliere l’eredità di Olivier Giroud in partenza verso la MLS. La squadra mercato, da tempo, ha posto Joshua Zirkzee in cima alle proprie preferenze ma Paulo Fonseca non è convinto possa bastare l’olandese al proprio gioco. Il Corriere dello Sport ha approfondito la questione svelando la richiesta avanzata al Club dall’allenatore portoghese, ormai pronto a sedere sulla panchina rossonera dalla prossima stagione.

Furlani Milan

Zirkzee? Seconda punta

Il Milan si sta muovendo convintamente verso Joshua Zirkzee, avendo trovato con l’olandese un principio di accordo. A dover di cronaca occorre ricordare che mancherebbe ancora un’intesa con il suo procuratore alla voce commissioni richieste che, da quanto trapela, sono notevolmente importanti. Il profilo dell’attaccante olandese però non convince Fonseca, o meglio, lo vede come seconda punta: Il Corriere dello Sport ha rivelato infatti che l’allenatore portoghese, pur non bocciando totalmente il suo acquisto, suggerisce l’arrivo anche di una prima punta vera e propria.

Doppio colpo in attacco?

Il Milan potrebbe dunque chiudere per due attaccanti, anziché uno. I profili che maggiormente piacciono alla squadra mercato rossonero – scrive Il Corriere dello Sport – sarebbero Santiago Giménez del Feyenoord e Benjamin Šeško del Lipsia. Se sul primo la concorrenza è già molto alta, sul secodno è assolutamente feroce considerando infatti che l’attaccante è finito nel mirino dell’Arsenal e che il valore della sua clausola è aumentata fino a toccare la cifra monstre di 65 milioni di euro, escludendo le commissioni ai suoi agenti. Ecco che, in questo scenario, tornano forti le candidature di Guirassy dello Stoccarda, la cui clausola è di 17,5 milioni e Jonathan David. Sul primo si registra il forte interesse del Borussia Dortmund che, al momento, appare in posizione di vantaggio rispetto a tutti. Il secondo invece potrebbe rispondere alle necessità del Milan, per qualità e per prezzo. Inoltre sarebbe un profilo ben noto al tecnico portoghese che lo ha avuto al Lilla.

