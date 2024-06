Youssouf Fofana, obiettivo rossonero, ha parlato del proprio futuro affermando che il suo entourage è al lavoro per definire tutto.

Il Milan guarda al prossimo mercato con le idee chiare. Ha già individuato i ruoli in cui desidera intervenire per dare nuovo slancio alla rosa che sarà di Fonseca. Uno degli indiziati numeri uno per la linea mediana del campo è senza ombra di dubbio Youssouf Fofana del Monaco. Il giocatore ha parlato del proprio futuro svelando i propri sogni e ambizioni. Ecco le parole riportate da ‘MilanPress’.

Furlani Milan

L’accordo per fare un passo successivo

Fofana ha ribadito di avere “ancora un anno di contratto”. Ha però aggiunto, passaggio non di poco conto, di aver “parlato del futuro con i dirigenti, abbiamo un accordo per fare questo passo successivo. Se non dovesse accadere, resterò al Monaco per il resto della stagione. Spero che tutti vincano quest’estate. Al momento non ci penso, ho un grande entourage sportivo che se ne occupa. Non è il mio lavoro, mi concentrerò su quello che so fare, cioè sul campo”.

Ipotesi PSG e opzione Milan

Su un suo possibile approdo al PSG, Fofana ha affermato che “è un grande club francese che è già un grande club europeo. Non hanno ancora vinto la Champions. Se mi ci vedo? Non necessariamente, non sono ossessionato. Se arriverà, perché no, ma se non arriverà, non avrò incubi al riguardo”. Il Milan lo monitora e ha già parlato con il suo entourage. Il centrocampista francese risponderebbe a meraviglia all’identikit tracciato in quel di Via Aldo Rossi di un giocatore per la mediana che possa unire quantità e qualità sia in fase passiva che attiva.

L’articolo Milan, Fofana sul futuro: “Ho un grande entourage che se ne occupa” proviene da Notizie Milan.

