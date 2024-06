Mike Maignan, secondo Il Corriere dello Sport, potrebbe lasciare il Milan la prossima estate. Sia lui che Theo sono a rischio.

Il mercato del Milan potrebbe rivelare soprese amare per i tifosi rossoneri. Il Club di Via Aldo Rossi, pur avendo i conti in regola e in piena salute, potrebbe veder partire uno se non due pezzi pregiati della propria rosa. Il Corriere dello Sport, sulle proprie colonne, ha infatti approfondito le tematiche mercato rossonere evidenziando che a rischio partenza non ci sarebbe solo Theo ma anche Maignan.

Mike Maignan

Doppia partenza

Il Corriere dello Sport pone un’interrogativo decisamente forte: parte solo Theo o anche Maignan? Il punto starebbe tutto nei rinnovi contrattuali che, al momento, tardano ad arrivare in attesa di buone nuove . Sia Theo che Maignan hanno il contratto a scadenza nel 2026 e il rischio partano aumenta giorno dopo giorno.

Il problema contratto

Il nodo della questione – scrive Il Corriere dello Sport – è il rinnovo contrattuale. Sia Theo che Maignan chiedono al Club di essere equiparati a Leao alla voce stipendio che, numeri alla mano, tra parte fissa e bonus arriva a quota 7 milioni di euro. Il Milan per trattenerli dovrà necessariamente pareggiare o avvicinare quanto meno questa cifra, diversamente l’addio al termine della stagione è logica conseguenza, considerando inoltre che in Europa ci sono squadre disposte a garantire ai due francesi del Milan quanto richiedono.

Il mercato del Milan si snoderà anche e soprattutto attorno a queste due situazioni che, come facilmente intuibile, possono spostare ogni tipo di equilibrio nel mercato rossonero.

