Hachim Ziyech è un nome che potrebbe tornare di moda al Milan per il calciomercato invernale. Le ultime sul giocatore

Hachim Ziyech può tornare in orbita Milan in vista del prossimo calciomercato invernale. Secondo quanto riportato da Tuttosport, martedì a Casa Milan era presente Sebastien Ledure, avvocato noto per aver curato il ritorno di Lukaku all’Inter e che sta aiutando il marocchino per trovare una nuova sistemazione.

L’ex Ajax è chiuso dall’abbondanza offensiva dei Blues. Fin qui in stagione ha giocato solo 172 minuti, un suo addio a gennaio è molto probabile. I rossoneri nella sua zona di campo sono coperti, ma considerano l’operazione fattibile in caso di condizioni favorevoli. Un prestito con diritto di riscatto com’era stato per Tomori nel 2020 potrebbe facilitare le cose.

