Milan e Inter superano Lazio e Roma negli anticipi della Serie A e ora si candidano per i primi quattro posti in campionato.

Con la vittoria dei rossoneri si accorcia ancora la classifica nelle prime posizioni, la squadra di Pioli è al quinto posto ma resta in piena corsa per il quarto posto. Una volata che l’Inter sembra aver iniziato a marce alte, i nerazzurri di Inzaghi sanno solo vincere in questo periodo.

