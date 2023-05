Monchi, direttore sportivo del Siviglia, ha parlato a Tuttosport in vista della sfida contro la Juve in Europa League

LA JUVE CERCA UN DS – «Nella mia testa, ora, c’è solo il Siviglia e la volontà di trasformare l’incubo in un sogno».

CHE SIVIGLIA DI ASPETTA – «Una squadra simile a quella vista contro il Manchester United. Un Siviglia capace di soffrire, perché ci sarà da soffrire per 120-130 minuti, ma anche il Siviglia che abbiamo visto spesso in Europa League».

JUVE FAVORITA MA… – «Anche io credo che la Juve sia favorita. Il “ma” esiste per le cose importanti che abbiamo fatto per vincere questa competizione sei volte. Abbiamo battuto squadre più forti di noi: l’Inter, il Manchester, il Benfica, il Liverpool… Questa è la nostra storia e perché mai non si potrebbe ripetere anche questa volta Sappiamo che sarà difficile. E sappiamo anche che è stata una stagione complicata pure per la Juve e, quindi, vincere l’Europa League sarebbe un successo importante anche per loro. Ma noi, nella nostra storia, siamo riusciti a superare ostacoli difficili, a volte difficilissimi ed è per questo che abbiamo la ‘ilusión’ di poterlo rifare».

