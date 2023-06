Tra i nomi accostati al Milan in chiave mercato c’è quello di Milinkovic Savic. Le condizioni di Lotito e la speranza dell’agente

Secondo Calciomercato.com la cosa certa è che il presidente della Lazio non accetterà contropartite per il serbo, ma vuole solo denaro liquido, fresco, da poter reinvestire subito. L’agente del calciatore però spera anzi che il patron biancoceleste, messo alle strette, con un contratto in scadenza tra un anno, si convinca ad abbassare ulteriormente il prezzo (ancora fissato a 40 milioni).

