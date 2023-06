Uno dei protagonisti del Triplete dell’Inter, Diego Milito, il Principe, ha parlato così a pochissimo dalla finale di Champions col City

Il Principe Diego Milito, trascinatore dell’Inter nella vittoria della finale di Champions del 2010, incoraggia così i nerazzurri poco prima del fischio d’inizio del match storico contro il Manchester City:

SKY- «Materazzi è il più attivo nella chat del 2010. Non mi piacciono mai i paragoni, sono veramente felicissimo per la stagione straordinaria di Lautaro, non lo scopro io, mi auguro possa fare una grande finale lui e i suoi compagni. Spero domani possano tornare con la coppa a Milano. Aver consigliato Lautaro all’Inter? Lautaro subito mi ha fatto un’ottima impressione, l’ho conosciuto da bambino, è entrato al mio posto, lo conosco molto bene, conosco la sua mentalità, la voglia di crescere e arrivare al top, vederlo giocare a questo livello mi rende davvero felice»

L’articolo Milito: «Lautaro? Ha voglia di crescere e arrivare al top» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG