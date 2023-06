L’ex difensore nerazzurro, Marco Materazzi, ha parlato così nel prepartita della Finale di Champions tra Manchester City ed Inter

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Marco Materazzi si è espresso così nel prepartita della Finale di Champions League tra Manchester City ed Inter.

MESSAGGI NEL GRUPPO WHATSAPP? – «Cerco solo di tenere su il morale dei ragazzi. Quelli in campo oggi giocano come una famiglia, ed anche noi lo eravamo ed è la differenza che ci ha portato a vincere tutto».

ACERBI SU HAALAND, SIMILE A ME? – «Il paragone con me c’è però sappiamo che solo lui non basta, in questa competizione la squadra ha fatto 8 partite senza subire gol e mi auguro lo faccia anche stasera. Lo ha fatto perché tutti quanti hanno remato verso la stessa direzione e hanno sofferto».

TRE UOMINI CHE DOVRANNO FARE LA DIFFERENZA – «Caratterialmente dico Acerbi, Barella e Calhanoglu. Ma non dimentichiamoci di Lautaro».

PERICOLOSITÀ DEL CITY SUI PIAZZATI? – «Le preparano bene ma penso che li hanno studiati. Me lo auguro, ma anche loro ogni tanto soffrono in fase difensiva».

