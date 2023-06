Alessandro Del Piero ha parlato poco prima della finale di Champions League tra Manchester City e Inter: le parole dell’ex calciatore

Alessandro Del Piero inneggia all’anima e allo spirito puramente italiano che hanno contribuito alla cavalcata dell’Inter fino alla finale di Champions League col Manchester City:

SKY SPORT-

LE PAROLE- «L’anima italiana per me ha contribuito a portare l’Inter in finale, è molto importante. Lukaku c’è stato poco, anima e cuore, determinazione, sono fondamentali».

ANIMA ITALIANA- «L’Inter col pullman è arrivata prima, i tifosi sono entrati prima, la sentono nell’anima e nel cuore, come è e come deve essere, sono caratteristiche molto italiane queste, della nostra passione a volte anche esagerata. Io vorrei entrare in campo, l’erba è perfetta, sembra ci sia stato un barbiere».

BROZOVIC- «L’Inter si è affidata molto a Brozovic negli anni, sa gestire certe situazioni. Averlo a disposizione così, con questo piccolo infortunio di Mkhitaryan che ora è tornato, penso sia la situazione perfetta»

